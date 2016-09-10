Муллагалиев Фаниль Фазлыгалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуллагалиев Фаниль Фазлыгалиевич

Муллагалиев Фаниль Фазлыгалиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1961

Дата смерти

10.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1983

Сын: Муллагалиев Ринат Фанильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муллагалиева Фанида Фаукатовна

Смерть
10.09.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close