Соснова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соснова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1965

Сын: Соснов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Соснов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милетина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жанна Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Семен Анатольевич

Отец ребёнка: Соснов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Соснов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соснов Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Соснов Анатолий Иванович

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