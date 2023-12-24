Соснова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1965
Сын: Соснов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Соснов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милетина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жанна Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соснов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соснов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Соснов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соснов Анатолий Иванович