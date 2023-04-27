Сергеева Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Валентина Александровна

Место рождения

д. Нижний Бугрыш Сарапульского района Удмуртской Республики

Дата рождения

07.04.1931

Дата смерти

21.09.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931

Отец: Сергеев Александр Иванович

Мать: Федосья

д. Нижний Бугрыш Сарапульского района Удмуртской Республики
Рождение ребёнка
17.11.1958

Дочь: Гребенщикова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Полонянкин Сергей Ильич

Смерть
21.09.1964
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