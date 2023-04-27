Сергеева Валентина Александровна
Место рожденияд. Нижний Бугрыш Сарапульского района Удмуртской Республики
Дата рождения07.04.1931
Дата смерти21.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931
Отец: Сергеев Александр Иванович
Мать: Федосья
д. Нижний Бугрыш Сарапульского района Удмуртской Республики
Рождение ребёнка
17.11.1958
Дочь: Гребенщикова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Сергей Ильич
Смерть
21.09.1964