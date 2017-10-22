Нужнова (Куракова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнова (Куракова) Таисия

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

15.03.1941

Дата смерти

22.10.2017

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941

Отец: Кураков Андрей

Мать: Куракова Анна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
10.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.10.2017
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Городское кладбище
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