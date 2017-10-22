Нужнова (Куракова) Таисия
Место рождения
Дата рождения15.03.1941
Дата смерти22.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1941
Отец: Кураков Андрей
Мать: Куракова Анна
Рождение ребёнка
10.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.10.2017
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище