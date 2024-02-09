Литаврина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литаврина Мария

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Место рождения

Верхний Телелюй, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 06.06.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.06.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Телелюй, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.12.1932

Дочь: Кучинина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Литаврин Иван Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Литаврин Иван Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Литаврин Иван Арсентьевич

Смерть
Неизвестно
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