Литаврина Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 06.06.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.06.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1932
Дочь: Кучинина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Литаврин Иван Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Литаврин Иван Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Литаврин Иван Арсентьевич
Смерть
Неизвестно