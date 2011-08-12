Нерус василий алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерус василий алексеевич

Место рождения

фрузиновка чернобыльский район киевская область

Дата рождения

26.03.1949

Дата смерти

12.08.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1949

Отец: Нерус алексей павлович

Мать: Нерус ольга максимовна

фрузиновка чернобыльский район киевская область
Рождение ребёнка
20.01.1973

Сын: Нерус артем васильевич

Мать ребёнка: Нерус Елена Павловна

донецк днр
Бракосочетание
06.02.1974

Жена: Нерус Елена Павловна

дрогобыч украина
Рождение ребёнка
16.07.1979

Дочь: Литвин анна васильевна

Мать ребёнка: Нерус Елена Павловна

донецк украина
Развод
12.01.1998

Жена: Нерус Елена Павловна

донецк украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нерус Елена Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.08.2011
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