Нерус василий алексеевич
Место рожденияфрузиновка чернобыльский район киевская область
Дата рождения26.03.1949
Дата смерти12.08.2011
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1949
Отец: Нерус алексей павлович
Мать: Нерус ольга максимовна
фрузиновка чернобыльский район киевская область
Рождение ребёнка
20.01.1973
Мать ребёнка: Нерус Елена Павловна
донецк днр
Бракосочетание
06.02.1974
дрогобыч украина
Рождение ребёнка
16.07.1979
Дочь: Литвин анна васильевна
Мать ребёнка: Нерус Елена Павловна
донецк украина
Развод
12.01.1998
донецк украина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.08.2011