Сердюк Иван
Место рожденияс. Киримбай, Домбаровский район, Оренбургская область
Дата рождения18.05.1912
Дата смерти30.08.1991
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
с. Киримбай, Домбаровский район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1954
Дочь: Чекменева (Сердюк) Надежда
Мать ребёнка: Сердюк (Кононенко) Александра
Репино, Гайский, Оренбургская область
Смерть
30.08.1991
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область