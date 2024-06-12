Сердюк Иван 18.05.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сердюк Иван

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Место рождения

с. Киримбай, Домбаровский район, Оренбургская область

Дата рождения

18.05.1912

Дата смерти

30.08.1991

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

с. Киримбай, Домбаровский район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюк (Кононенко) Александра

Рождение ребёнка
01.07.1954

Дочь: Чекменева (Сердюк) Надежда

Мать ребёнка: Сердюк (Кононенко) Александра

Репино, Гайский, Оренбургская область
Смерть
30.08.1991
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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