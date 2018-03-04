Шаброва Валентина Александровна
Место рожденияУльяновская область,селение Сиуч, тагайского
Дата рождения30.10.1935
Дата смерти04.03.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1935
Отец: Шабров Александр Степанович
Мать: Яшина Мария Андреевна
Ульяновская область,селение Сиуч, тагайского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
20.11.1955
Ульяновская область,тагайского района,с.Омуг
Рождение ребёнка
27.07.1965
Дочь: Романова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Романов Владимир Петрович
Смерть
04.03.2018