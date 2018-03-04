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Шаброва Валентина Александровна

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Место рождения

Ульяновская область,селение Сиуч, тагайского

Дата рождения

30.10.1935

Дата смерти

04.03.2018

Пол

Женский

Добавил:

ак
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1935

Отец: Шабров Александр Степанович

Мать: Яшина Мария Андреевна

Ульяновская область,селение Сиуч, тагайского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
20.11.1955

Муж: Романов Владимир Петрович

Ульяновская область,тагайского района,с.Омуг
Рождение ребёнка
27.07.1965

Дочь: Романова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Романов Владимир Петрович

Смерть
04.03.2018

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