Шайдурова Мария Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Мария Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Шайдурова Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Шайдуров Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1731

Сын: Шайдуров Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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