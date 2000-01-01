Шайдурова Мария Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Шайдурова Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Шайдуров Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Шайдуров Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно