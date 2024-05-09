Чечура Мирон Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
05.01.1955
Дочь: Чечура Антонина Мироновна
Мать ребёнка: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
03.04.1965
Дочь: Чечура Галина Мироновна
Мать ребёнка: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
29.03.1970
Мать ребёнка: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
05.06.1972
Сын: Чечура Григорий Миронович
Мать ребёнка: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна
Смерть
Неизвестно