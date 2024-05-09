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Чечура Мирон Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1928

Жена: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.01.1955

Дочь: Чечура Антонина Мироновна

Мать ребёнка: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
03.04.1965

Дочь: Чечура Галина Мироновна

Мать ребёнка: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
29.03.1970

Сын: Чечура Евгений Миронович

Мать ребёнка: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.06.1972

Сын: Чечура Григорий Миронович

Мать ребёнка: Чечура (Цуба) Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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