Дроботова Миланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кобзарь Вера
Отец ребёнка: Дроботов Дмитрий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Дроботов Пантелей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дроботов Дмитрий
Украинская ССР, Сталинская обл., Больше-Янисольский р-н, с. Времовка
Рождение ребёнка
06.07.1917
Сын: Дроботов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дроботов Дмитрий
Украинская ССР Сталинская область Больше-Янисольский район деревня Времовка
Смерть
Неизвестно