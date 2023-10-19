Дроботова Миланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроботова Миланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кобзарь Вера

Отец ребёнка: Дроботов Дмитрий

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дроботов Пантелей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дроботов Дмитрий

Украинская ССР, Сталинская обл., Больше-Янисольский р-н, с. Времовка
Рождение ребёнка
06.07.1917

Сын: Дроботов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дроботов Дмитрий

Украинская ССР Сталинская область Больше-Янисольский район деревня Времовка
Смерть
Неизвестно
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