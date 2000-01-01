Асямова Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асямова Александра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?

Отец: Захаров Тимофей

Мать: Карелина Фёкла Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1952

Дочь: Орлова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Асямов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асямов Вячеслая Михайлович

Отец ребёнка: Асямов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асямов Михаил

Смерть
Неизвестно
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