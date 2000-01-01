Асямова Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.?
Отец: Захаров Тимофей
Мать: Карелина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1952
Дочь: Орлова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Асямов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асямов Вячеслая Михайлович
Отец ребёнка: Асямов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асямов Михаил
Смерть
Неизвестно