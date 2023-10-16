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Вьялкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

19.04.1876

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вьялкин Евфимий Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Степанович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Вьялкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Степанович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Степанович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Вьялкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Вьялкин Василий Степанович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Василий Степанович

Смерть
19.04.1876
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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