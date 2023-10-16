Вьялкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти19.04.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Вьялкин Евфимий Васильевич
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Вьялкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Вьялкин Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1876