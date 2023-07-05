Михин Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михин Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Михин Илья Андреевич

Мать: Михин Фёкла

Смерть
Неизвестно
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