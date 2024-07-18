Игнатий Никифорович
Место рождениядеревня Ямаши, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1841 и 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1847
Отец: Никифор Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1869
Жена: Ксения Онисья Феодоровна
Рождение ребёнка
11.02.1870
Сын: Феодор Игнатьевич
Мать ребёнка: Ксения Онисья Феодоровна
Бракосочетание
05.06.1872
Жена: Марфа Спиридоновна
Смерть
Неизвестно