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Игнатий Никифорович

Место рождения

деревня Ямаши, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1841 и 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1811 и 1813 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1841 и 1843 г.р.
Между 1849 и 1850 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1847

Отец: Никифор Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
13.06.1869

Жена: Ксения Онисья Феодоровна

Рождение ребёнка
11.02.1870

Сын: Феодор Игнатьевич

Мать ребёнка: Ксения Онисья Феодоровна

Бракосочетание
05.06.1872

Жена: Марфа Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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