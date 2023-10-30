Янатьев / Янакиев / Пантелеймон Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнатьев / Янакиев / Пантелеймон Герасимович

Янатьев / Янакиев / Пантелеймон Герасимович

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Янатьев / Янакиев / Герасим / Серафим / Тахтарович

Мать: Янатьева Феодосия

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-57
Рождение ребёнка
1838

Сын: Янатьев / Янакиев / Степан Пантелеймонович

Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феодосия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ефросиния Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Варвара Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1851

Сын: Янатьев Трифон Пантелеймонович

Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Янатьев Алексей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Кириакия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close