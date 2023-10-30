Янатьев / Янакиев / Пантелеймон Герасимович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-57
Рождение ребёнка
1838
Сын: Янатьев / Янакиев / Степан Пантелеймонович
Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феодосия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ефросиния Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Варвара Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1851
Сын: Янатьев Трифон Пантелеймонович
Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Янатьев Алексей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Кириакия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Янатьева Анна Трифоновна
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-63
Смерть
Неизвестно