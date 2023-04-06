Зенин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1938
Дочь: Нестереня Нина Ивановна
Мать ребёнка: Зенина Наталья
Арест
1938
Статья 58-10, приговор 10 л.л.с. (Книга памяти Липецкой области)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зенина Наталья
Смерть
После 1943
Достоверных данных о смерти нет