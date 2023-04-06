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Зенин Иван Егорович

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Место рождения

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1914

Дата смерти

После 1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.08.1938

Дочь: Нестереня Нина Ивановна

Мать ребёнка: Зенина Наталья

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Арест
1938
Статья 58-10, приговор 10 л.л.с. (Книга памяти Липецкой области)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенина Наталья

Смерть
После 1943
Достоверных данных о смерти нет
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