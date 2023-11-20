Печенкин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеченкин Виктор

Печенкин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печенкина Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Орлова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Печенкин Иван Викторович

Мать ребёнка: Орлова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно
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