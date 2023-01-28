Сорока (Михаиленко) Антонина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорока (Михаиленко) Антонина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1931

Дата смерти

28.01.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сорока Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорока Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Сорока Михаил Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорока Михаил Гаврилович

Смерть
28.01.2023
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