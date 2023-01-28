Сорока (Михаиленко) Антонина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1931
Дата смерти28.01.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорока Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорока Михаил Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2023