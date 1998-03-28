Вересова Глафира Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1927
Дата смерти28.03.1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1927
Отец: Вересов Василий
Мать: Александра
Рождение ребёнка
15.08.?
Дочь: Жабчикова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Жабчиков Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жабчикова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Жабчиков Анатолий Петрович
Смерть
28.03.1998