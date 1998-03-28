Вересова Глафира Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова Глафира Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1927

Дата смерти

28.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1927

Отец: Вересов Василий

Мать: Александра

Рождение ребёнка
15.08.?

Дочь: Жабчикова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Жабчиков Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жабчикова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Жабчиков Анатолий Петрович

Смерть
28.03.1998
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