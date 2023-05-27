Коробейников Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1981

Отец: не указан

Мать: Коробейникова Галина Николаевна

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