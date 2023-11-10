Гизатуллина (Бармина) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизатуллина (Бармина) Любовь Михайловна

Место рождения

Турынгурт, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бармин Михаил

Мать: Бармина Зоя

Турынгурт, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.09.1982

Сын: Гизатуллин Фарид Рахимзянович

Отец ребёнка: Гизатуллин Рахимзян Хузиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекмарева Гульнара Рахимзяновна

Отец ребёнка: Гизатуллин Рахимзян Хузиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатуллина Фарида Рахимзяновна

Отец ребёнка: Гизатуллин Рахимзян Хузиевич

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