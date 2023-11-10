Гизатуллина (Бармина) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бармин Михаил
Мать: Бармина Зоя
Рождение ребёнка
24.09.1982
Сын: Гизатуллин Фарид Рахимзянович
Отец ребёнка: Гизатуллин Рахимзян Хузиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекмарева Гульнара Рахимзяновна
Отец ребёнка: Гизатуллин Рахимзян Хузиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатуллина Фарида Рахимзяновна
Отец ребёнка: Гизатуллин Рахимзян Хузиевич