Миронова (Лисина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Лисина) Анна Ивановна

Место рождения

427744 Kokshan, Udmurt Republic Russia

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лисин Иван Тимофеевич

Мать: не указана

427744 Kokshan, Udmurt Republic Russia
Рождение ребёнка
25.02.1890

Дочь: Кузнецова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Миронов Яков Иванович

427744 Kokshan, Udmurt Republic Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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