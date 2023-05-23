Миронова (Лисина) Анна Ивановна
Место рождения427744 Kokshan, Udmurt Republic Russia
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Лисин Иван Тимофеевич
Мать: не указана
427744 Kokshan, Udmurt Republic Russia
Рождение ребёнка
25.02.1890
Дочь: Кузнецова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Миронов Яков Иванович
427744 Kokshan, Udmurt Republic Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно