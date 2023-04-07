Хомченко Никита Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомченко Никита Калинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомченко Калина Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Алексей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомченко Филимон Никитич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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