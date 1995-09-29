Безруков Андрей Юрьевич 29.09.1995 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБезруков Андрей Юрьевич

Безруков Андрей Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1996 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.