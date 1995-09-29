Безруков Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
20.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безрукова (Есипенко) Валентина Сергеевна