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Останина Евфросинья Иванова

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.01.1796 ст.

Муж: Останин Демид (Диомид) Маркелов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.04.1797 ст.

Сын: Останин Федор Демидов

Отец ребёнка: Останин Демид (Диомид) Маркелов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Пелагея Демидова

Отец ребёнка: Останин Демид (Диомид) Маркелов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Останин Иван Демидов

Отец ребёнка: Останин Демид (Диомид) Маркелов

Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матфея Кирилова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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