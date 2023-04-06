Останина Евфросинья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1796 ст.
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.04.1797 ст.
Отец ребёнка: Останин Демид (Диомид) Маркелов
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Пелагея Демидова
Отец ребёнка: Останин Демид (Диомид) Маркелов
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Останин Иван Демидов
Отец ребёнка: Останин Демид (Диомид) Маркелов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812