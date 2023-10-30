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Галямин Павел Николаевич

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.10.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галямин Николай Ефимович

Мать: Галямина Феодосия Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Галямин Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Галямина Екатерина Михайловна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Галямин Александр Павлович

Мать ребёнка: Галямина Екатерина Михайловна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Галямина Екатерина Михайловна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрушева Мария Павловна

Мать ребёнка: Галямина Екатерина Михайловна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галямина Екатерина Михайловна

Смерть
26.10.1853
Курган, город Курган, Курганская область
Причина смерти: холера
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