Галямин Павел Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.10.1853
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Галямина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Галямин Александр Павлович
Мать ребёнка: Галямина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Галямина Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрушева Мария Павловна
Мать ребёнка: Галямина Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1853
Причина смерти: холера