Русаков Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1891
Дочь: Русакова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Русакова Агафья Васильевна
Климачи (Гавринское) Котельнический уезд, Пишнурская волость Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русаков Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Русакова Агафья Васильевна
Смерть
Неизвестно