Русаков Василий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1891

Дочь: Русакова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Русакова Агафья Васильевна

Климачи (Гавринское) Котельнический уезд, Пишнурская волость Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русаков Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Русакова Агафья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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