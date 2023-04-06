Korrell (Österlein) Anna Maria
Место рожденияHochstädt
Дата рождения28.08.1820
Дата смерти31.10.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1820
Отец: Österlein Johann
Мать: Sophia
Hochstädt
Бракосочетание
31.12.1839 ст.
Муж: Korrell Jakob
828-14/22 36 28 28 архив
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Engel Margarethe
Отец ребёнка: Korrell Jakob
Рождение ребёнка
06.02.1844
Сын: Korrell Johann
Отец ребёнка: Korrell Jakob
Рождение ребёнка
09.08.1846
Дочь: Barbara
Отец ребёнка: Korrell Jakob
Рождение ребёнка
23.03.1848
Сын: Korrell Heinrich
Отец ребёнка: Korrell Jakob
Рождение ребёнка
12.08.1851
Сын: Korrell Wilhelm
Отец ребёнка: Korrell Jakob
Рождение ребёнка
11.04.1855
Дочь: Rosina
Отец ребёнка: Korrell Jakob
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.10.1863
Причина смерти: Воспаление брюшной полости