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Korrell (Österlein) Anna Maria

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Место рождения

Hochstädt

Дата рождения

28.08.1820

Дата смерти

31.10.1863

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

1799 г.р.

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1820

Отец: Österlein Johann

Мать: Sophia

Hochstädt
Бракосочетание
31.12.1839 ст.

Муж: Korrell Jakob

828-14/22 36 28 28 архив
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Engel Margarethe

Отец ребёнка: Korrell Jakob

Рождение ребёнка
06.02.1844

Сын: Korrell Johann

Отец ребёнка: Korrell Jakob

Рождение ребёнка
09.08.1846

Дочь: Barbara

Отец ребёнка: Korrell Jakob

Рождение ребёнка
23.03.1848

Сын: Korrell Heinrich

Отец ребёнка: Korrell Jakob

Рождение ребёнка
12.08.1851

Сын: Korrell Wilhelm

Отец ребёнка: Korrell Jakob

Рождение ребёнка
11.04.1855

Дочь: Rosina

Отец ребёнка: Korrell Jakob

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.10.1863
Причина смерти: Воспаление брюшной полости
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