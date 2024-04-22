Рогозинин Гаврило Андреанов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Рогозинин Андреан Иванов
Мать: Екатерина Федорова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Рогозинин Модест Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рогозинин Моисей Гаврилов
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Иулиания Гаврилова
Мать ребёнка: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Стефанова
Смерть
Неизвестно