Рогозинин Гаврило Андреанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозинин Гаврило Андреанов

Рогозинин Гаврило Андреанов

Место рождения

Прилук, Вельский район, Архангельская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Рогозинин Андреан Иванов

Мать: Екатерина Федорова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Рогозинин Модест Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рогозинин Моисей Гаврилов

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Иулиания Гаврилова

Мать ребёнка: Евдокия Стефанова

Прилук, Вельский район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close