Лоскутов Петр Фомич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Лоскутов Фома Егоров
В РС 1795 года - 4 года. ЦГАКО 176-2-15а Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож В РС 1795 года (из РС 1811 года) - 4 года. ГАКО ф.176. оп. 2, д. 350, лл. 12 об. - 13 об. ... Показать все
Бракосочетание
13.10.1806 ст.
Ясашный крестьянин отрок Петр Фомин Лоскутов, 17 лет, того же прихода и починка с ясашной крестьянской Димитриевой дочерью девкой Матреной Лапиновой, 17 лет, первым браком. МК Ильинская церковь с. Ток... Показать все
Место жительства
С 1808
Из РС 1811 года ( ГАКО ф. 176. оп. 2. д. 350, л. 14): выселились в 1808 году по согласию мирских людей в починок при вершине течения Большого Ключа из починка вновь рожденной Большого Ключа
Рождение ребёнка
22.01.1810 ст.
Сын: Лоскутов Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна
У крестьянина Петра Лоскутова сын Тимофей. Восприемник: села Торьял священник Моисей (?) Андреев Попов. Крещение 23.01.1810 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 7... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1814 ст.
Дочь: Лоскутова Дарья Петровна
Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна
У крестьянина Петра Фомина Лоскутова дочь Дарья. Восприемник: сестра его родная Дарья Фомина. Крещение 6.01.1814 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 17... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1817 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Петровна
Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна
Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГАКО 237-75-1793. №113, л. 6 об. В РС 1834 года - 16 лет ЦГАКО 176-2-905, л. 520., поч. При вершине течения Большого Ключа, Нурминская волость
Рождение ребёнка
10.12.1819 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Петровна
Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Рождение ребёнка
10.12.1819 ст.
Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Смерть
Неизвестно