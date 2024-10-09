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Лоскутов Петр Фомич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Лоскутов Фома Егоров

Мать: Лоскутова Анисия Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1795 года - 4 года. ЦГАКО 176-2-15а Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож В РС 1795 года (из РС 1811 года) - 4 года. ГАКО ф.176. оп. 2, д. 350, лл. 12 об. - 13 об. ... Показать все
Бракосочетание
13.10.1806 ст.

Жена: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ясашный крестьянин отрок Петр Фомин Лоскутов, 17 лет, того же прихода и починка с ясашной крестьянской Димитриевой дочерью девкой Матреной Лапиновой, 17 лет, первым браком. МК Ильинская церковь с. Ток... Показать все
Место жительства
С 1808
Из РС 1811 года ( ГАКО ф. 176. оп. 2. д. 350, л. 14): выселились в 1808 году по согласию мирских людей в починок при вершине течения Большого Ключа из починка вновь рожденной Большого Ключа
Рождение ребёнка
22.01.1810 ст.

Сын: Лоскутов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Петра Лоскутова сын Тимофей. Восприемник: села Торьял священник Моисей (?) Андреев Попов. Крещение 23.01.1810 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 7... Показать все
Рождение ребёнка
04.01.1814 ст.

Дочь: Лоскутова Дарья Петровна

Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Петра Фомина Лоскутова дочь Дарья. Восприемник: сестра его родная Дарья Фомина. Крещение 6.01.1814 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 17... Показать все
Рождение ребёнка
09.12.1817 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Петровна

Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна

Большой Ключ, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГАКО 237-75-1793. №113, л. 6 об. В РС 1834 года - 16 лет ЦГАКО 176-2-905, л. 520., поч. При вершине течения Большого Ключа, Нурминская волость
Рождение ребёнка
10.12.1819 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Петровна

Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Рождение ребёнка
10.12.1819 ст.

Сын: Лоскутов Евграф Петрович

Мать ребёнка: Лоскутова (Лапина) Матрена (Матрона) Дмитриевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемники: Игнатий Дмитриев Лапин и крестьянина Василия Лапина жена Федосья Тимофеева. ГАКО 237-75-1793, № 122, 123 , л. 55
Смерть
Неизвестно

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