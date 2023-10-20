Трыков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Трыков Иван Григорьевич
Мать: Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Малофеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афимия Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Малофеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Трыков Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: Матрена Малофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Малофеевна
Смерть
Неизвестно