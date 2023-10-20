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Трыков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Трыков Иван Григорьевич

Мать: Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Малофеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афимия Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Малофеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Трыков Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Малофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Малофеевна

Смерть
Неизвестно
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