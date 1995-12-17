Шевкунова, Ващенко (Погорелова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевкунова, Ващенко (Погорелова) Анна Филипповна

Шевкунова, Ващенко (Погорелова) Анна Филипповна

avatar

Место рождения

Белорусь, Могилёвская обл.

Дата рождения

10.03.1912

Дата смерти

17.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1912

Отец: Шевкунов Филипп

Мать: Алёна

Белорусь, Могилёвская обл.
Белорусь, Могилёвская обл. Чаусовский р-он Проживала - г. Брест, ул. Стрелковая, д. 103, к.3
Рождение ребёнка
01.07.1937

Дочь: Ващенко Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Ващенко Ефим Михайлович

Юшковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Белоруссия, Могилёвская обл., Чаусовский район, Усусенский с/с., деревня Юшковичи
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Погорелов Фёдор Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Инструментальщица | Паровозное депо Брест-Восточный | Паровозное депо Брест-восточный
Смерть
17.12.1995
г. Москва Хованское кладбище, Центральное, участок № 403, в одной могилке с дочкой Еленой Ефимовной (Центральное это около главной конторы, где бабушки дальше прямо по дороге)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close