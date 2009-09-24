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Мулюн Владислав Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1935

Дата смерти

24.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мулюн Виталий

Мать ребёнка: Мулюн (Колесникова) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мулюн (Колесникова) ?

Рождение ребёнка
20.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мулюн (Колесникова) ?

Смерть
24.09.2009

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