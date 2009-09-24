Мулюн Владислав Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1935
Дата смерти24.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мулюн Виталий
Мать ребёнка: Мулюн (Колесникова) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мулюн (Колесникова) ?
Рождение ребёнка
20.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мулюн (Колесникова) ?
Смерть
24.09.2009