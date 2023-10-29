Сосновский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1921
Сын: Сосновский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Сосновская Варвара
Рождение ребёнка
01.03.1931
Дочь: Веремьёва Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Сосновская Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Сосновская Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосновская Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Сосновская Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосновская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сосновская Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосновская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сосновская Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновчкий Илья Васильевич
Мать ребёнка: Сосновская Варвара
Смерть
Неизвестно