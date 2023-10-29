Сосновский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1921

Сын: Сосновский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Сосновская Варвара

Рождение ребёнка
01.03.1931

Дочь: Веремьёва Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Сосновская Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сосновская Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосновская Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Сосновская Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосновская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Сосновская Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосновская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Сосновская Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновчкий Илья Васильевич

Мать ребёнка: Сосновская Варвара

Смерть
Неизвестно
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