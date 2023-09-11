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(Соболева) Вера
(Соболева) Вера
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1930
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Соболева (Гришина) Домна Михайловна
Около 1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать:
Соболева Домна Михайловна
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