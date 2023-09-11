(Соболева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соболева) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: Соболева Домна Михайловна

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