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Большакова Александра Петровна

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Место рождения

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.11.1947

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1947

Отец: Воробьев Петр

Мать: Воробьева Анна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1972

Сын: Большаков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Большаков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
23.08.1973

Дочь: Большакова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Большаков Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
26.02.1990

Сын: Большаков Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Большаков Анатолий Николаевич

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Анатолий Николаевич

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