Большакова Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения27.11.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1947
Отец: Воробьев Петр
Мать: Воробьева Анна
Рождение ребёнка
29.09.1972
Сын: Большаков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Большаков Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
23.08.1973
Дочь: Большакова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Большаков Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1990
Сын: Большаков Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Большаков Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно