Фиона Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Антропов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Антропов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Антропов Василий Иванович
Отец ребёнка: Антропов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.1893
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Антропов Иван Алексеевич
Смерть
1923