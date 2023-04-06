Фиона Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фиона Куприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Антропов Федор Иванович

Отец ребёнка: Антропов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Антропов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Антропов Василий Иванович

Отец ребёнка: Антропов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
24.09.1893

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Антропов Иван Алексеевич

Смерть
1923
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