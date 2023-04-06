Овсянников Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянников Евгений

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

22.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Ирина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.09.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овсянникова Ирина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овсянникова Ирина

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