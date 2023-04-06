Овсянников Евгений
Место рождения
Дата рождения22.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсянникова Ирина
Рождение ребёнка
22.09.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овсянникова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овсянникова Ирина