Копанова (Груздева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копанова (Груздева) Анна Федоровна

Место рождения

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.11.1911 ст.

Муж: Копанов Иван Никанорович

Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
Неизвестно
Губино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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