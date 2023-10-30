Копанова (Груздева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1911 ст.
Устиновский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Место жительства
Неизвестно
Губино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно