Малютина (Попушкова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина (Попушкова) Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1985

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1985

Отец: Попушков Александр Сергеевич

Мать: Старикович (Старикович) Алла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадим (?)

Рождение ребёнка
30.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вадим (?)

Рождение ребёнка
16.10.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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