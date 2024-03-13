Малютина (Попушкова) Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вадим (?)
Рождение ребёнка
30.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вадим (?)
Рождение ребёнка
16.10.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан