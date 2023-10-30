Рытик Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никифор Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно