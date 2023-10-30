Рытик Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРытик Николай Дмитриевич

Рытик Николай Дмитриевич

Место рождения

Лопатни, Чернігівська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатни, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рытик Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Лопатни, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close