Головастикова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1979
Сын: Лебедев Евгений Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1981
Сын: Лебедев Андрей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности