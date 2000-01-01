Головастикова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головастикова Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1979

Сын: Лебедев Евгений Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1981

Сын: Лебедев Андрей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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