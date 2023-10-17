Колесников Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Яков Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Колесников Василий Федорович

Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Колесников Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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