Колесников Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников Яков Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Колесников Василий Федорович
Мать ребёнка: Колесникова Прасковья Кирилловна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Колесников Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно