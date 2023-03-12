(Булавка) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Берло Павел Иванович
Отец ребёнка: Берло Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Берло Иван Иванович
Отец ребёнка: Берло Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Берло Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берло Пантелеймон Иванович
Отец ребёнка: Берло Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берло Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно