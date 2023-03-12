(Булавка) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булавка) Ульяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Берло Павел Иванович

Отец ребёнка: Берло Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Берло Иван Иванович

Отец ребёнка: Берло Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Михаил Иванович

Отец ребёнка: Берло Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берло Пантелеймон Иванович

Отец ребёнка: Берло Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берло Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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