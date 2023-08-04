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Нигаматуллина Сирена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1993

Сын: Нигаматуллин Фирзар Фоатович

Отец ребёнка: Нигаматуллин Фоат Нуруллович

Рождение ребёнка
25.01.1997

Дочь: Хуснутдинова Эндже Фоатовна

Отец ребёнка: Нигаматуллин Фоат Нуруллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигаматуллин Фоат Нуруллович

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