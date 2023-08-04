Нигаматуллина Сирена
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1993
Сын: Нигаматуллин Фирзар Фоатович
Отец ребёнка: Нигаматуллин Фоат Нуруллович
Рождение ребёнка
25.01.1997
Дочь: Хуснутдинова Эндже Фоатовна
Отец ребёнка: Нигаматуллин Фоат Нуруллович
Бракосочетание
Неизвестно