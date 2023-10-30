Нефёдова (Швецова) Плантонида Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова (Швецова) Плантонида Романовна

Место рождения

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

24.03.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1817

Отец: Швецов Роман Иванов

Мать: не указана

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
14.02.1837

Муж: Нефёдов Филип Федорович

Поручители по жениху: Михайло Поморцев, Андрей Новожилов,Алексей Семёнов Швецов. По невесте: Стефан Андреевич Соколов,
Рождение ребёнка
22.07.1845

Сын: Нефёдов Прокл Филиппович

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния
поручители: с.Никулино Александр Афанасьев Бородулин, Мирона Фёдорова Нефёдова жена Хриснина Анфиногеновна
Рождение ребёнка
03.08.1846

Дочь: Нефёдова Евдокия Филиповна

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1848

Дочь: Нефёдова Мариамна Филиповна

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Нефёдов Иван Филипович

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1852

Сын: Нефёдов Иона Филипов

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1854

Сын: Нефёдов Ларион Филипович

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1856

Сын: Нефёдов Иван Филиппов

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Соболки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефёдова Анна Филиповна

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефёдов Прокопий Филипович

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нефёдов Филип Филипович

Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович

Смерть
Неизвестно
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