Нефёдова (Швецова) Плантонида Романовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1817
Отец: Швецов Роман Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1837
Поручители по жениху: Михайло Поморцев, Андрей Новожилов,Алексей Семёнов Швецов. По невесте: Стефан Андреевич Соколов,
Рождение ребёнка
22.07.1845
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
поручители: с.Никулино Александр Афанасьев Бородулин, Мирона Фёдорова Нефёдова жена Хриснина Анфиногеновна
Рождение ребёнка
03.08.1846
Дочь: Нефёдова Евдокия Филиповна
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Рождение ребёнка
16.02.1848
Дочь: Нефёдова Мариамна Филиповна
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Рождение ребёнка
01.12.1850
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Рождение ребёнка
11.06.1852
Сын: Нефёдов Иона Филипов
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Рождение ребёнка
01.04.1854
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Рождение ребёнка
04.01.1856
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефёдова Анна Филиповна
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нефёдов Прокопий Филипович
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нефёдов Филип Федорович
Смерть
Неизвестно