Рязанов Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Василий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанов Георгий Михайлович

Мать: Журавлева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно
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