Алферьева (Волкова) Альбина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1969
Дочь: Алферьева Жанна Анатольевна
Отец ребёнка: Алферьев Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1970
Дочь: Алферьева Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Алферьев Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно