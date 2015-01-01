Алферьева (Волкова) Альбина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферьева (Волкова) Альбина Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1969

Дочь: Алферьева Жанна Анатольевна

Отец ребёнка: Алферьев Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
08.11.1970

Дочь: Алферьева Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Алферьев Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферьев Анатолий Андреевич

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