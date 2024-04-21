Кислинский Степан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кислинский Иван Степанович
Мать ребёнка: Кислинская Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Акулова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Кислинская Марфа Кузьминична
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кислинская Мария Степановна
Мать ребёнка: Кислинская Марфа Кузьминична
Смерть
Неизвестно