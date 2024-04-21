Кислинский Степан Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислинский Степан Тимофеевич

Кислинский Степан Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кислинский Тимофей Антонович

Мать: Кислинская Авдотья Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кислинский Иван Степанович

Мать ребёнка: Кислинская Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Акулова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Кислинская Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кислинская Мария Степановна

Мать ребёнка: Кислинская Марфа Кузьминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.